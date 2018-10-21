وزراء: يوم العلم يجسد الولاء والانتماء للوطن والقيادة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة وأحمد يحيى

أكد وزراء أن الاحتفال بيوم العلم ينطلق من الثوابت الوطنية وينبع من قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقادته، مشيرين إلى حرص قيادتنا الرشيدة على تعميق مشاعر الفخر والاعتزاز بإماراتنا الحبيبة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن احتفالات الدولة بيوم العلم فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء مكانة الإمارات والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجز حضاري وإنساني.

وقال معاليه: إن الوزارة استجابت بشكل فوري مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للاحتفاء بيوم العلم في الثاني من نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن التحضيرات على صعيد الوزارة تمضي على قدم وساق لإخراج الحفل الخاص بهذه المناسبة بالشكل اللائق.

وأوضح أن الاحتفال بيوم العلم ينطلق من الثوابت الوطنية وينبع من قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقادته، مشيراً إلى أن هذه المناسبة عزيزة على قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وتعكس تجديد العهد للقادة ورد جميل وطننا علينا جميعاً.

تواصل

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «تجسد دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للاحتفاء بيوم العلم أهمية هذا اليوم وحرص قيادتنا الرشيدة على تعميق مشاعر الفخر والاعتزاز بإماراتنا الحبيبة، وما توليه من أهمية لتعميق أواصر المحبة والتواصل بين أبناء الإمارات تحت علمها الشامخ، وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع الإماراتي».

وأضاف معاليه: «نؤكد كفريق عمل وزارة التربية والتعليم فخرنا واعتزازنا وإيماننا المطلق بأهمية يوم العلم والمشاركة فيه، لما لتلك المناسبة من قيمة وطنية سامية، تؤكد وحدة البيت الإماراتي، وتكرس قيم الوفاء والفخر بمسيرة وطن غالٍ، بدأها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأكملها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله».

وحدة

وأكدت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية نستلهم منها أهمية ورمزية العلم في كونه علامة لوحدتنا وقوتنا وانتمائنا إلى وطن نراه اﻷجمل واﻷقوى ونعمل معاً لهذه الغاية ونحن متحدون تحت هذه الراية وملتفون حول قيادتنا الرشيدة.

وقالت إننا نفخر ونعتز بهذا الوطن المعطاء الكبير بشعبه والعزيز بقيادته التي لطالما وضعت نصب عينيها بناء قدراته وتمكين اﻷجيال لتكون أداة نحو رفعته وتقدمه وريادته عالمياً، مشيرة إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برفع العلم في اﻷول من نوفمبر أصبحت تقليداً إماراتياً راسخاً ونهجاً نعبر من خلاله عن وحدتنا وإيماننا بأهمية إعلاء هذه الراية لتظل خفاقة عالية ولنغرس في اﻷجيال حب الوطن والانتماء له والوفاء لقيادته.

وذكرت معاليها أن وزارة التربية والتعليم لطالما سعت إلى تجذير حب الوطن في طلبتها عبر مناهجها الدراسية وأنشطتها وفعالياتها التي تحاكي مضامين وطنية تعزز من ارتباط الطالب بوطنه وفخره بعلم الإمارات الذي يحمل رمزية مهمة تجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.