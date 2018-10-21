سامي قرقاش: العلم دليل العزة والكرامة

المصدر: دبي - أحمد يحيى

قال سامي قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن الاحتفال بيوم العلم هو تعبير يعكس تلاحم شعب الإمارات وولاءه وانتماءه لهذا الوطن وقادته، كما أنه يعد رمزاً لوحدته وسيادته ودليل عزته وكرامته، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية تدعونا وتذكرنا بالحفاظ على وطننا الغالي ومكتسباته، وأن يبقى علمنا عالياً خفاقاً.

وذكر قرقاش أن مناسبة يوم العلم ورفع العلم في وقت واحد في جميع مرافق الدولة تعد رسالة تعكس وحدة أبناء الوطن وقادتهم في الاعتزاز بالوطن ورمزه والاحتفاء به في الوقت نفسه، وتؤكد أن جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة فيها يرفل بالحب والأمان في ظل القيادة الحكيمة التي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق آمال وتطلعات أبناء الوطن.

كما أن هذه المناسبة تزيد من عزيمتنا وإصرارنا على المضي بثبات على طريق التميز، متسلحين بالمعرفة والعلم والثقة بقدرتنا على رسم مستقبل واعد وأكثر إشراقاً لهذا الوطن الذي خطّت قيادته نهجاً يقوم على أساس بناء الإنسان الإماراتي، وتمكينه ليشارك بفاعلية في تحقيق الرؤى الرامية إلى رفعة وطننا الغالي.