محمد بن زايد: المعلمون أناروا درب الأجيال ورسموا طريقنا نحو القمة

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المعلمين رسموا طريقنا نحو القمة فتشكلت آفاق مسيرة الوطن.

وقال سموه في تدوينة عبر حساب أخبار سموه على «تويتر» بمناسبة يوم المعلم العالمي: «والعالم يحتفي بيوم المعلم.. نقول بكل فخر لمعلمينا: من فكركم تعلمنا أبجديات الحياة، وبالعلم جعلتمونا أكثر قوة ومسؤولية وعطاء.. رسمتم طريقنا نحو القمة، فتشكَّلت آفاق مسيرة الوطن.. كلماتكم نسجت قصة نجاحنا.. دمتم مشاعل نور تنير درب الأجيال، وتقدم للوطن نماذج مضيئة تزيده رفعة وعزة وتقدماً».

وتحتفل دولة الإمارات بيوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، وسط تقدير رسمي وشعبي لدوره في بناء أجيال المستقبل، وترسيخ المعارف والقيم الأخلاقية في المجتمع.

ونظمت العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة فعاليات وأنشطة متنوعة لتكريم المعلمين وشكرهم على رسالتهم السامية في نشر العلم والمعرفة، وتخريج أجيال مؤهّلة تسهم بفعالية في التنمية المستدامة في الدولة.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتوفير أشكال الدعم والرعاية للمعلمين، فهم القدوة وأصحاب الدور المحوري في بناء العقول، وأحد أهم الموارد التعليمية القادرة على ترسيخ منظومة تعليمية متميزة.