قائد عام شرطة رأس الخيمة: نحتفل بأصحاب العطاء

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة على المكانة الخاصة والسامية للمعلم ودوره الكبير في النهوض بالعملية التربوية والتعليمية للطلبة منذ الأزل.

واليوم نحتفل جميعاً بأصحاب العطاء الوفير والأداء المتميز من معلمينا ومعلماتنا الذين أثروا المسيرة التربوية، ونشيد اليوم بهم ونشير إليهم بالمزيد من التقدير لجهودهم الموفقة ودورهم الجليل، ونتقدم إليهم بأجمل التهاني وأخلص عبارات الشكر بهذه المناسبة. وأكد أن وزارة التربية والتعليم بالدولة عموماً ومنطقة رأس الخيمة تحديداً تمضي وفق منظومة التطوير التي تتبناها.

والتي أسهمت بشكل فعّال في منح المعلمين مكانة عظيمة ولائقة في المجتمع، وأكد دعم القيادة العامة للعملية التعليمية وتعزيزها للأمن والأمان وسلامة الطلاب وتعاونهم المطلق مع المنطقة، بما يتوافق مع التوجهات المعمولة.

جاء ذلك خلال قيام القائد العام، صباح أمس، برفقة وفد ضباط إدارة الإعلام والعلاقات العامة يتقدمهم المقدم قضيب عبد الله الزعابي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة بزيارات ميدانية متنوعة لعدد من المدارس على مستوى الإمارة؛ تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم والذي يصادف اليوم الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، وقد كرّم القائد العام عدداً من المعلمين والمعلمات من أصحاب الخبرة التربوية الطويلة.

كما تبادل معهم الأحاديث حول أبرز جهودهم، واستمع إلى مقترحاتهم وآرائهم؛ بهدف الارتقاء بالتعليم وتحقيق ما يرضاه الجميع من تقدم يتوافق مع العصر، ويلبي الاحتياجات ويرضي الطموحات، بما يعود على أبنائنا الطلبة وعلى وطننا العزيز بالمزيد من النفع والفائدة.