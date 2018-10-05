عبد الله الكرم: المناسبة فرصة لإبراز التقدير المجتمعي لكل معلم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تنفذ هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 4 مبادرات لمعلمي دبي خلال العام الدراسي الجاري، وقال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «لدى كل معلم الكثير من القصص الإيجابية مع طلبته، وما نحن إلا نتاج هذه القصص، التي غرست قيماً إيجابية بداخل كل منا، بالإضافة إلى تجارب لا تزال حاضرة في حياة كل فرد.

مشيراً إلى أن اليوم العالمي للمعلم، يشكل منصة لإبراز التقدير المجتمعي لكل معلم يتفانى في عمله، ومن هذا المنطلق، فإننا نقدّر غالياً ما يبذله المعلمون من عطاء من القلب لأطفالنا على مدار العام الدراسي، ودورهم الإيجابي في إعداد طلبتنا من أجل خوض اختبار الحياة، مؤكداً أن كل معلم يتفانى في عمله، ويسهم بإيجابية في تشكيل شخصية طلبته، هو صانع التغيير الإيجابي في عالمنا، والقدوة لطلبتنا، وهي جهود نقف أمامها كل يوم بكل اعتزاز وتقدير».

مسح شامل

وتفصيلاً، أطلقت الهيئة المسح الشامل لجودة حياة الكوادر المدرسية بدبي لنحو 18 ألف شخص من الكوادر المدرسية في المدارس الخاصة بدبي كافة، من معلمين وقيادات مدرسية ووظائف مساندة، سيشاركون في المسح الأول من نوعه لقياس جودة حياة الكوادر المدرسية العام الدراسي الجاري.

وتتواصل للعام الثالث على التوالي، المبادرة التي أطلقتها الهيئة على هامش اليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر في عام 2015، عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وحظيت بدعم أولياء أمور من الأمهات العديد من القصص والتجارب الإيجابية لمعلمين في مدارس دبي، من خلال وسم #معلمو_دبي، وكانت قصص المعلمين مصدر إلهام لزملائهم وللمجتمع التعليمي، بل ومعبرة عن حرص معلمينا على العطاء من القلب، إيماناً بمهنتهم ورسالتهم للمجتمع وللإنسانية، والأكثر من ذلك، فقد حفّزت من التقدير المجتمعي لهم والاحتفاء بهم.

وكذلك مبادرة #معاً_نعلم، وهي مبادرة ممتدة، أطلقتها هيئة المعرفة المعرفة والتنمية البشرية الهيئة العام الدراسي الماضي، ويقوم من خلالها الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام الهيئة، بقضاء ساعات أسبوعية داخل الفصول الدراسية لتدريس الطلبة كـ «معلم مساعد»، بمشاركة معلمي المواد الدراسية المختلفة، وفي الموضوعات التي يحددها كل معلم على حدة.

وكانت المبادرة انطلقت العام الدراسي الماضي، عبر طرح السيرة الذاتية للدكتور الكرم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.khda.gov.ae، وبعد تسجيل المعلم موافقته، يقضي بعدها الدكتور عبد الله الكرم ساعات أسبوعية داخل الفصل الدراسي كمعلم مساعد في الموضوع الذي يحدده المعلم.