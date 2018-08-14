7 دقائق إجراءات سفر الحجاج في مطار دبي

المصدر: Ⅶ دبي - رامي عايش، أبوظبي - ماجدة ملاوي، الشارقة - عصام الدين عوض-Ⅶ دبي - البيان

واصل حجاج بيت الله الحرام تدفقهم عبر مطارات الدولة أمس، متوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج للعام 2018، ووصل أعضاء البعثة الرسمية لحكومة دبي ظهر أمس، وعدد من الحجاج، إلى مطار المدينة المنورة، بعد مغادرتهم أرض الوطن، وحرصت الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية على التواجد مبكراً في صالة المسافرين في مطار دبي، لاستقبال الحجاج وأعضاء البعثة الرسمية، بهدف تقديم أفضل الخدمات التي تحقق سعادتهم من منطلق رؤية القيادة الرشيدة في توفير سبل تحقيق السعادة للمواطن أينما حل، في مشهد يعكس التكامل والتعاون المشترك فيما بين تلك الجهات والمؤسسات.



تسهيلات

وقال محمد المرزوقي رئيس لجنة الحج رئيس «المبنى 2» لـ «البيان»: إن التسهيلات التي قدمها أعضاء لجنة الحج التي تضم إلى جانب مطارات دبي عدداً من الدوائر الحكومية، ستمكن الحاج من إنهاء جميع إجراءات سفره ومغادرته في وقت لا يزيد على 7 دقائق ابتداء من وصوله أرض المطار، وانتهاء بدخوله الطائرة.

ولفت إلى أن عدد الحجاج الذين غادروا الدولة عبر مطار دبي أمس وصل إلى نحو 150 حاجاً بمن فيهم أعضاء البعثة الرسمية للحكومة المحلية، مشيراً إلى أن طيران الإمارات ستسير 21 رحلة لنقل الحجاج من داخل الدولة ومن خارجها عبر رحلات «الترانزيت» منها 8 متوجهة إلى المدينة، والبقية إلى جدة، إضافة للرحلات المجدولة إلى الوجهتين.



وأوضح أن مطارات دبي استعدت بشكل مكثف من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة، حيث تم زيادة عدد «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر، وزيادة أعداد الموظفين وتخصيص خطوط محددة للحجاج.

من جهته، أعرب مروان محمد الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في الإمارة رئيس البعثة، عن شكره وتقديره إلى الشركاء الاستراتيجيين للبعثة و«الدائرة» على جهودهم في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج، وأشار إلى أن عودة البعثة إلى أرض الوطن ستكون في يوم 26 من الشهر الجاري.

وتقدم أعضاء البعثة، والحجاج بالشكر الجزيل إلى مطارات دبي نظير توفيرها أفضل الخدمات والتسهيلات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام والتي وصفوها بـ «الخمس نجوم».



من جانبه، أكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي في تصريح خاص لـ «البيان»، أن الهيئة بادرت قبل بدء موسم الحج إلى زيادة عدد فرق العمل العاملة في المطار وتخصيص موظفين إضافيين لتسهيل وتسريع إجراءات سفر الحجاج، حيث تم تشكيل فريق عمل تيسيراً للحجاج وإكمال إجراءاتهم بصورة ميسرة، كما أن هناك 7 آلاف و500 حاج غادروا إلى الأراضي المقدسة عبر المطار وأنه متوقع مغادرة 13 ألف حاج في الفترة المقبلة للعام 2018، كما أن هيئة المطار تسير يومياً 3 رحلات إلى كل من المدينة المنورة والطائف وجدة.

منصة

وقال: إن موسم الحج من المواسم المهمة التي تشهد حركة نشطة في المطار، لذلك يتم العمل على توفير مزيد من التسهيلات بالتعاون مع الشركاء من أجل تقديم تجربة سفر مريحة لهم، حيث شملت إجراءات العام الجاري توفير منصة خاصة لتسجيل الحجاج في البوابات الذكية، إضافة إلى منصة لتخليص إجراءات مراقبة الجوازات للحجاج إلى جانب خدمة حمل الأمتعة مجاناً.



من جهتهم أكد عدد من الحجاج لـ«البيان» في مطار الشارقة الدولي، اهتمام القيادة الرشيدة بتيسير أمور الحجيج وتوفير أسباب الراحة لهم، وقال الحاج يوسف الشحي من أم القيوين: إن كافة التجهيزات من هيئة مطار الشارقة كانت سلسة في الإجراءات ابتداء من الدخول إلى صالات المطار مروراً بالبوابات الذكية، ثم مراقبة الجوازات، وكافة المعاملات تم الانتهاء منها خلال دقائق معدودة، أما الحاج أحمد علي اليماحي فقال إن الاستقبال كان جيداً من موظفي مطار الشارقة الدولي، خصوصاً فيما يخص تسريع عملية الإجراءات.



وقال الحاج عبدالله راشد المطيري إنه منذ تقديمه لطلب الحج شعر بأن هناك سهولة في الإجراءات، وأن الحملة التي حجز فيها وفرت لكافة الحجاج أسباب الراحة، مبيناً أن أسعار الحج خلال العام الجاري تعد أفضل بكثير عن العام السابق.



وفود «برنامج زايد»

كما غادرت أمس مطار أبوظبي الدولي أول وفود مبتعثي «برنامج زايد للحج 2018» الذي تتكفل به مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية متوجهة إلى الأراضي المقدسة لبدء شعائر الحج.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحجاج سيتجهون إلى المدينة المنورة لقضاء 3 ليال ومن ثم التوجه إلى مكة المكرمة استعداداً لأداء شعائر الحج. وجرى تخصيص أربع طائرات من الاتحاد للطيران لنقل حجاج «برنامج زايد» بالتنسيق مع الحملات، فيما ستبدأ رحلات العودة والوصول إلى أرض دولة الإمارات بتاريخ 26 أغسطس الجاري.

وحضر إلى المطار فريق من المؤسسة والحملة المعنية، وكان في مقدمتهم محمد سعيد القبيسي مدير إدارة المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية بالمؤسسة، الذي أشار إلى أهمية التزام الحجاج بالتعليمات.

وأوضحت المؤسسة أنه يتم سنوياً إيفاد 600 مواطن من ذوي الدخل المحدود مع مرافقيهم لأداء فريضة الحج بشرط ألا يقل عمر الشخص عن 40 سنة ولم يسبق له أداء فريضة الحج مطلقاً.



«صحة دبي» توفر فحوصات طبية في المطار



قامت هيئة الصحة بدبي باستكمال كافة استعداداتها لموسم الحج هذا العام بتوفير أعلى مستويات الخدمات الصحية الحائزة أعلى درجات التميز وفق المعايير العالمية من خلال جميع مستشفياتها ومراكز الرعاية الصحية الأولية بدبي، للتأكد من سلامة حجاج الدولة ووقايتهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر فيهم أثناء أدائهم لمناسك الحج هذا العام، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الاستشارات الطبية التي وصلت إلى صالات مطار دبي الدولي قبيل مغادرتهم أرض الوطن.



جاءت مشاركة هيئة الصحة بدبي كواحدة من ست جهات حكومية وخاصة تشارك في حملة الحج 2018، والتي بدأت أمس وتستمر حتى 15 أغسطس الجاري في صالة المغادرين بالمبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وتهدف هذه الحملة التي تحرص الهيئة على المشاركة بها إلى رفع مستوى الوعي بين الحجاج حول الإجراءات الصحية التي تضمن لهم حجاً آمناً، حيث يقوم أطباء وممرضو الهيئة بإجراء الفحوصات الطبية لقوافل الحجيج، في حين يشارك أخصائيو التوعية الصحية بتقديم النصائح الطبية حول كيفية الوقاية من الأمراض التي قد تواجه الحجاج أثناء أدائهم لمناسك الحج، بالإضافة إلى توعيتهم بطرق الإسعافات الأولية حال تعرضهم لأي طارئ لا قدر الله.



تكاتف

من جهتها، أشادت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي بتكاتف جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة واهتمامهم بصحة حجاج الدولة، وأضافت أن زيادة الوعي بالتدابير الوقائية الصحية يمكن أن يقلل إلى حد كبير من عدد المشاكل الصحية بين الحجاج، وبالتالي سينعكس تأثير ذلك على المجتمع ككل، حيث قامت الهيئة بتوفير جميع التطعيمات واللقاحات اللازمة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى الفحوصات لحجاج بيت الله الحرام من المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والحوامل.

40

يبلغ عدد الحملات المشاركة في برنامج زايد للحج هذا العام، 40 حملة، وتحرص مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية على توفير السكن الملائم والقريب في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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