بعثة الحج الرسمية توزع 20 ألف وجبة في المدينة المنورة

المصدر: المدينة المنورة - وام

وزعت بعثة الحج الرسمية للدولة 20 ألف وجبة من الطعام على ضيوف الرحمن في المدينة المنورة، وذلك على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس البعثة الرسمية لدولة الإمارات، أنه يتم تسليم وحفظ الوجبات تحت إشراف لجنة متخصصة من البعثة الرسمية تختار محتويات الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية المهمة والمتكاملة، بحيث تفيد الحجاج وتساعدهم على تأدية المناسك وتحمّل الجهد المبذول في الأيام المباركة.

‏وأوضح، أنه روعي ضمان وصول الوجبات من دون عناء أو تكدّس من خلال طريقة توزيع الوجبات، والتي تتم لتغطية كافة مناطق تواجد حجاج بيت الله، انطلاقاً من دور البعثة في الاهتمام بضيوف الرحمن وترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى سبل الراحة والسلامة لهم عبر مختلف المقدمات، والتي تهدف جميعاً إلى تقديم الدعم والجهد خدمة للحجاج.

وثمّن الكعبي دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة حجاج بيت الله الحرام عبر ما تبذله من مختلف الجهات المعنية في المملكة من تطويرات مستمرة لمختلف المرافق وجهد متواصل لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لملايين الحجاج عبر العمل الباهر، الذي يؤكد نجاح السعودية المتواصل في استقبال ضيوف الرحمن. ‏وأعرب عدد من الحجاج المستفيدين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمبادرة دولة الإمارات، مؤكدين أن الدولة تعد مثالاً للإنسانية في العالم أجمع عبر مختلف برامجها ومشاريعها الهادفة إلى إسعاد البشر في كافة أنحاء العالم.