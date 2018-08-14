«دار البر» تستقبل 470 حاجاً روسياً في طريقهم للأراضي المقدسة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت جمعية دار البر، على مدار 4 أيام 470 حاجاً من جمهورية روسيا الاتحادية، وهم قادمون في طريقهم من روسيا إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال محمد سهيل المهيري رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في دار البر: إن الجمعية احتضنت الحجاج الروس، الذين يتأهبون لاستكمال طريقهم «براً» إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيراً إلى أن «دار البر» وفرت لحجاج بيت الله الحرام وجبات غذائية خاصة ومياه شرب وعصائر وفواكه، لتغطي احتياجاتهم خلال رحلتهم، طيلة مسافة الطريق إلى المدينة المنورة.

وأشار هشام الزهراني نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية إلى تقديم مبالغ مالية للحجاج الروس، مخصصة لتوفير وجبات الإفطار والغداء والعشاء لصالحهم.