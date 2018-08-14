«إقامة دبي» توفد 62 موظفاً مع ذويهم للمناسك

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أوفدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 62 موظفاً وموظفة مع ذويهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وحملة النفرة للحج والعمرة، حيث غادرت البعثة فجر أمس من مطار أبوظبي الدولي متجهة إلى الأراضي المقدسة.

وقال المقدم فيصل عبدالله النعيمي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية بالوكالة: حرصت إقامة دبي على إيفاد موظفيها لبعثات الحج خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق السعادة لهم لما له من أثر نفسي ومعنوي للموظفين، منوهاً أن هذه البعثة تنظم سنوياً بالتعاون مع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

تعاون

وأكد المقدم النعيمي أن الإدارة عملت بالتعاون مع الحملة لتوفير كافة سبل الراحة للموظفين الحجاج، من خلال توفير حقائب تتضمن كافة المستلزمات والتجهيزات اللازمة للحجاج، بالإضافة إلى توفير حافلات لنقلهم بين المشاعر المقدسة.

وأضاف المقدم النعيمي أنه تم تخصيص خط ساخن من قبل مطارات دبي لاستقبال جميع الاستفسارات في حالات الطوارئ كتجديد جواز سفر المواطنين أو غيرها من الأمور المتعلقة بالحجاج من خلال الرقم 045055588.