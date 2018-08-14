حث الحجاج على الالتزام بإرشادات السلامة

المصدر: Ⅶالظفرة - البيان

حثت إدارة الدفاع المدني في منطقة الظفرة بأبوظبي، الحجاج على الالتزام بشروط السلامة العامة، وتجنب التدافع والازدحام، والتعرف إلى مخارج الطوارئ أثناء أداء المناسك.

ووزعت الإدارة بالتعاون مع إدارة المنافذ بمركز الغويفات، كتيبات على الحجاج المغادرين عبر منفذ الغويفات إلى الأراضي المقدسة عن متطلبات واحتياجات السلامة، وإرشادات توضح كيفية التصرف عند الازدحام، وطرق الإخلاء عند الحاجة، مقابل إجراء تطبيق عملي بتدريب الحجيج على استخدام طفايات الحريق.

جاهزية

وأكد المقدم رائد علي المهيري، مدير إدارة الدفاع المدني في الظفرة بالإنابة، الجاهزية والاستعداد بتقديم الخدمات والتوعية للحجيج من خلال تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في موسم الحج، لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للقوافل العابرة للمنطقة الغربية، ضمن نطاق العمل الجماعي وروح الفريق.

وتضمنت التوعية التأكيد على الحجاج الاحتفاظ بعنوان وأرقام الاتصال الخاصة بحملاتهم، ومعرفة الطرق المؤدية إلى مخيماتهم، وأخذ الحيطة والحذر عند ركوب قطار المشاعر أو الحافلات والنزول منها، وعدم الجلوس في الطرق المخصصة للمشاة.