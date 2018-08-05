محمد بـن راشد: الوطن ميدان الإنجاز للشعب

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان، مشيراً سموه إلى أن الوطن العربي لديه فائض من السياسيين ونقص في الإداريين.

وفي وسم #علمتني_الحياة، دوّن سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «#علمتني_الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت ومَفسدة للأخلاق ومَهلكة للموارد.. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان والتاريخ هو الشاهد.. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها».

وأضاف سموه: «لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي ولدينا نقص في الإداريين.. أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد.. انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا.. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر، ولا تملك مصيرها التنموي.. ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها».

وتابع سموه: «في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة! وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الأعمال والإعلامي وغيرهم.. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلاً من افتعالها وبناء المنجزات بدلاً من هدمها».

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