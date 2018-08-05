مسؤولون:الإمارات محظوظة بقيادة تضع خدمة الوطن على رأس أولوياتها

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون في إمارة دبي أن دولة الإمارات محظوظة بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي القيادة التي جعلت خدمة الوطن على رأس أولوياتها. جاء ذلك تعليقاً على تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قال فيها: «في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة! وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الأعمال والإعلامي وغيرهم. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحلّ الأزمات بدلاً من افتعالها، وبناء المنجزات بدلاً من هدمها».

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «من نعم الله الكثيرة على الإمارات وشعبها أن المولى جلّت قدرته قد منّ علينا بقيادة رشيدة، ظل الشعب والوطن على قائمة أولوياتها، ليحظى أبناء الإمارات برفاهية العيش الكريم، بعد أن احتلت دولتهم مراتب متقدمة على مؤشرات السعادة والشفافية، وتوفير فرص العمل والتعليم، فضلاً عن أرقى المعايير الصحية».

وأضاف بن مجرن: «قدّم حكام الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً للسياسة المتزنة التي تنتصر للحق والعدل، وترسي السلام والأمان في وطننا الغالي».

من جانبه، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن تجربة الإمارات في الإصلاح الإداري تعتبر فريدة ورائدة في المنطقة، ويحتذى بها عالمياً، ما جعلها بلد الإنجازات الواقعية، بما تمتلكه من كوادر وطنية تتمتع بمهارات متعددة لا تقتصر على التخصص في الإدارة فقط، ولكن تشمل القيادة والإبداع والتفكير الاستراتيجي والتواصل المستمر.

وأضاف أن القيادة الرشيدة للدولة قدّمت تجربة رفيعة في الإدارة الحكومية الذكية والرؤية التنموية القائمة على تنويع مصادر الدخل، والسعي نحو الوصول إلى اقتصاد المعرفة.