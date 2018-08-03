مليونان و542 ألف درهم إعفاءات لـ6 من مخالفي الإقامة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

هربوا من القانون فأنصفهم القانون.. شباب ورجال ونساء تراكمت سنواتهم وتراكمت مخالفاتهم حتى وصلوا إلى عتبة المليون درهم، وبالطبع من أين لمقيم بلا أوراق وربما بلا عمل أن يؤمّن المليون في مهلة مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك».

قدّمت دولة الإمارات للمخالفين كل التسهيلات المادية لتصحيح أوضاعهم وجمعهم بأسرهم في بلدانهم، حتى وصل مجموع الغرامات على 6 أشخاص في أول يومين للمبادرة إلى مليونين و ٥٤٢ ألف درهم، إذ تتشابه قصص المخالفين وتختلف الأسباب، فمن ابن 18 عاماً الذي لم تسجله أسرته منذ ولادته ولا يحوز أوراقاً ثبوتية، إلى رجل عاش عشرين عاماً مخالفاً بعيداً عن أهله ووطنه، إلى عمالة بلا أوراق.

وتفصيلاً، من أبرز الحالات التي تم التعامل معها في اليوم الأول إعفاء مخالف من غرامات تجاوزت قيمتها مليون درهم، وإلغاء مخالفة من الفئات المساندة لسيدة من الجنسية الإفريقية تقدّر بـ300 ألف درهم، وتعديل وضع مخالف عربي الجنسية منذ 20 سنة، وإعفاؤه من رسوم وصلت إلى 182 ألف درهم.

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