إعفاءات بملايين الدراهم سجّلتها مراكز تعديل أوضاع مخالفي الإقامة خلال يومين

المصدر: Ⅶسعيد الوشاحي -أسامة أحمد -موفق محمد -عصام الدين عوض

أنجزت مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب، التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على مستوى الدولة، تسويات وإعفاءات بملايين الدراهم للآلاف من المخالفين، حيث استقبلت جموع المخالفين في المراكز المختلفة، التي أعدتها الهيئة ضمن مبادرة «احم نفسك... بتعديل وضعك»، حيث شرعت تلك المراكز منذ الساعة 8 صباحاً في العمل على إصدار تصاريح تعديل أوضاع المخالفين أو مغادرتهم الدولة، وفقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن

دبي

أنجزت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في اليوم الأول من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» 1534 معاملة تعديل وضع في الصالات المخصصة لذلك في العوير ومراكز آمر، حيث تم إصدار 326 تصريح مغادرة، وإصدار 260 تأشيرة كفيل جديد، وتجديد 408 إقامات، إضافة إلى إنجاز 134 معاملة بلاغات هروب، في حين استقبل مركز اتصال آمر 6 آلاف مكالمة منها 2365 مكالمة للاستفسار عن المبادرة.

وفي الشارقة تم تسهيل الإجراءات للمستفيدين وتبسيطها وتعديل أوضاعهم بصورة ميسرة، حيث استقبلت الإدارة في ثاني أيام المهلة نحو 500 شخص في ساعات الصباح الأولى، وتواصل إقبال المخالفين إلى مركز عجمان لليوم الثاني على التوالي، وذلك لاستكمال إجراءات إصدار تصاريح المغادرة أو تعديل وضعهم عن طريق الكفالة الذاتية وتم استقبال نحو400 مخالف، وتم تعديل أوضاع 100 مخالف في أم القيوين.

مزايا المهلة

وقال العميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي ورئيس فريق مهلة المغادرة الطوعية في دبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمنطقة العوير: المخالفون الذين قاموا بإلغاء الإقامة السابقة في اليوم الأول من المبادرة بلغ عددهم 416 مخالفاً دون تعديل أوضاعهم، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هؤلاء الأشخاص لاستكمال إجراءات تسوية أوضاعهم حتى يستفيدوا من مزايا المهلة.

وأوضح أن إقامة دبي استقبلت في أول أيام المهلة العديد من الحالات التي ترغب بتصحيح أوضاعها، منهم كبار السن والمرضى الذين تم تسريع إجراءات تسوية أوضاعهم بكل سهولة ويسر، مؤكداً أنه تم التعامل مع كل الإجراءات في مدة تراوحت بين 15 إلى 30 ساعة.

وقال العميد الغيث: إن على جميع المخالفين الراغبين بتعديل أوضاعهم مراجعة الإمارة التي صدرت منها التأشيرة، أما الراغبون بتعديل أوضاع الإقامة داخل الدولة فعليهم القيام بزيارة أحد مراكز «آمر» أو «تسهيل» المنتشرة في مناطق إمارة دبي، عدا الراغبين بتعديل الإقامة من إمارة إلى أخرى بمراجعة الإمارة المعنية، منوهاً بأنه على الراغبين بالمغادرة مراجعة مقر المهلة بمنطقة العوير لاستكمال إجراءاتهم مع تذكرة سفر صالحة لمدة 10 أيام من بعد مراجعة المقر أو الحجز عن طريق مكتب حجوزات في مقر المهلة.

الشارقة

شهد اليوم الثاني من مهلة مبادرة (احم نفسك بتعديل وضعك ) في الشارقة والتي سوف تستمر حتى الـ 31 من أكتوبر المقبل إقبالاً كثيفاً من المخالفين وأسرهم من مختلف الجنسيات، كما تم خلاله افتتاح صالة جديدة لفاقدي الجوازات بسبب حجزها من الكفيل أو خلافه بهدف توجيههم في كيفية تخليص معاملاتهم، وتم تزويدها بأجهزة الحاسوب وعدد من الموظفين، حيث استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة أول من أمس أعداداً كثيفة من المخالفين كما شهد اليوم الأول إقبالاً كثيفاً من فئات العمالة المساندة - خصوصاً- من الجنسية الإثيوبية والبنغالية ـ فتم التعامل معها جميعاً، كما أن هناك أكثر من 60 من الكادر الوظيفي يعملون بمختلف الصالات لإنجاز كل معاملات المخالفين في وقت قياسي.

500 مخالف

وأكد العقيد على أمين محمد مدير إدارة امتثال المنشآت في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة حرص الإدارة على تسهيل الإجراءات للمستفيدين وتبسيطها وتعديل أوضاعهم بصورة ميسرة، مبيناً أن الإدارة استقبلت في ثاني أيام المهلة نحو 500 شخص في ساعات الصباح الأولى، حيث فتحت صالات المستقبلين أبوابها الثلاث التي جهزت بصورة جيدة منذ السابعة صباحاً ويستمر العمل حتى الثامنة مساء، مبيناً أنه تم العمل وتقديم الخدمات إلكترونياً بهدف تسريع آلية العمل في كل الصالات، مناشداً كل المخالفين بضرورة المغادرة بعد منحهم تصريح المغادرة والذي هو صالح من تاريخ منحه 21 يوماً طبقاً للقوانين واللوائح.

لجان

وأضاف أنه تم تشكيل لجان داخلية للتعامل مع كل المراجعين من المخالفين- خصوصاً- أولئك المخالفين من الدول المنكوبة نتيجة ظروف النزاعات والحروب والكوارث في بلدانهم، فتم منحهم ميزات خاصة، من ضمنها الإقامة لمدة عام، إضافة إلى أن المخالف يمكنه من كفالة نفسه كفالة ذاتية عاماً في حال عدم وجود أحد من أقربائه، وإلغاء كل الغرامات المترتبة عليه، لافتاً إلى أنه تم استقبال العديد من الفئات المساندة واللائي أغلبهن هاربات من الكفلاء وعليهن بلاغات هروب، فتم التعامل معهن، ومن كانت مطلوبة أمنياً تحول إلى الجهات المختصة، ومن ليس لديهم أوراق ثبوتية يطلب منهم التواصل مع سفاراتهم وقنصلياتهم حتى يستخرجوا التصاريح اللازمة- خصوصاً- المواليد في الدولة حتى يتم تعديل أوضاعهم، مبيناً في الوقت ذاته أنه تم تخصيص أماكن مجهزة لكبار السن وأصحاب الهمم حتى يتم إنجاز معاملاتهم بصورة ميسرة لهم.

عجمان

تواصل إقبال المخالفين إلى مركز عجمان لليوم الثاني على التوالي، وذلك لاستكمال إجراءات إصدار تصاريح المغادرة أو تعديل وضعهم عن طريق الكفالة الذاتية وتم استقبال نحو 400 مخالف بجهاز خاص بالمعاملات الرقمية وذلك لتسهيل وتنظيم دخول المخالفين لاستكمال الإجراءات، كما تم توفير كميات كبيرة من مياه الشرب لجمهور المراجعين.

وقال العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، لـ«البيان»: العمل يسير منذ الصباح الباكر بصورة جيدة وفق الترتيبات والتجهيزات لمركز عجمان الذي أنشأته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين بالاستفادة من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، مشيراً إلى أنه تم يوم أمس استقبال 400 مخالف والانتهاء من معاملاتهم، كما تم في اليوم الأول إنجاز معاملة 500 مخالف.

وذكر العميد علوان: إن هنالك فريق عمل ميداني يقوم بعملية الإشراف والمتابعة لسير عملية استقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم الخاصة بتعديل الوضع أو المغادرة والعمل على راحة المراجعين كما يتم توجيه المخالفين الراغبين لتعديل وضعهم بالذهاب إلى مراكز تسهيل واستكمال معاملاتهم والراغبين من المخالفين المغادرة للدولة يتم إنجاز معاملاتهم بالمركز، كما يتم استقبال الهاربين من كفلائهم، بحيث يتم التواصل مع الكفيل لاستلام الجواز، كما يوجد هنالك ممثلون لعدد من السفارات الآسيوية يقومون باستخراج جوزات السفر الجديدة من أجل التسهيل على لمخالفين عملية تعديل الوضع أو المغادرة.

أم القيوين

أكد العقيد خالد يوسف محمد بن حضيبة، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين أن اليوم الأول من مبادرة مهلة (احم نفسك بتعديل وضعك ) تم خلالها تعديل أوضاع 100 مخالف، كانت مترتبة عليهم غرامات مالية نتيجة لإقامتهم في الدولة بطريقة غير شرعية، كما أن اليوم الثاني شهد إقبالاً كثيفاً أكثر من اليوم الأول من كل الجنسيات من الذين يرغبون في تعديل أوضاعهم، كما أن جميع الإمكانات مستنفرة خلال هذه المهلة لتوفير جميع الأجهزة والموظفين خصوصاً لهذا العمل، بحيث يكون هناك استجابة وتعامل فوري وبهدف تسهيل إجراءات المخالفين وإنهاء معاملاتهم في وقت قياسي.

كادر مدرّب

قال العقيد خالد يوسف محمد بن حضيبة: تم توفير مكان خاص مهيأ بالكادر البشري المدرّب لاستقبال أعداد المخالفين، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوفير فرص عمل للراغبين في تعديل أوضاعهم ، مع منح إقامات مؤقتة لمدة 6 أشهر، مبيناً أن الإدارة تثمن هذه القرارات والتوجيهات السامية وتؤكد أهميتها في دعم أفضلية الدولة كونها إحدى أفضل الدول العالمية في توفير فرص العيش والحياة الكريمة بكل جوانبها نحو توفير المرونة والاستقرار والتنمية المستدامة.