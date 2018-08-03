4.2 ملايين إعفاءات اليوم الأول برأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشف العميد سلطان يوسف النعيمي، المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة، أن مجموع الغرامات المالية التي تم إعفاء المخالفين المستفيدين من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» بلغت 4.201.850 ملايين درهم خلال اليوم الأول من المبادرة نتيجة مخالفتهم قوانين الإقامة والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة شهدت لليوم الثاني على التوالي توافد العديد من المخالفين بمختلف جنسياتهم منذ الساعة الثامنة صباحاً، للاستفادة من المبادرة، حيث تباينت طلباتهم ما بين الحصول على تصريح مغادرة أو على إقامة لمدة 6 أشهر للبحث عن فرص عمل جديدة، فيما توجه رعايا الدول التي تعاني حروباً وأزمات إلى مراكز الطباعة مباشرة لتقديم طلباتهم والحصول على إقامة لمدة سنة.

وأكد النعيمي أن الجهات المعنية المشاركة في المبادرة داخل مركز الاستقبال تعاملت بحرفية عالية في إنجاز معاملات المخالفين في وقت قياسي، لافتاً إلى أن المركز تم تجهيزه بجميع وسائل الراحة وتأمينه وتزويده بالمرافق الخدمية والأجهزة الإلكترونية الذكية، كما قام ممثلون عن بعض القنصليات بالتوافد على المركز لتقديم الدعم والخدمات لرعايا دولهم، لافتاً إلى أن المركز ضم لجاناً داخلية، وفريقَ «تكاتف التطوعي» لتنظيم حركة المخالفين وتوجيههم للموظف المختص .