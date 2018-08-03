مليون و300 ألف إعفاءات لآسيوي وإفريقية في دبي والشارقة

المصدر: Ⅶ دبي - سعيد الوشاحي

قال العميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي ورئيس فريق مهلة المغادرة الطوعية في دبي: إن من أبرز الحالات التي تم التعامل معها في اليوم الأول إعفاء مخالف من غرامات تجاوزت قيمتها مليون درهم، حيث حضرت أسرة من الجنسية الآسيوية إلى مقر المبادرة في العوير لتسوية وضع ابنها البالغ من العمر 18 عاماً، والذي لم تستخرج له أوراقاً ثبوتية منذ ولادته.

وعملت إقامة دبي على تسوية وضعه وإعفائه من كافة الغرامات ومساعدته على استخراج أوراقه الثبوتية بالتعاون مع سفارة دولته.

حرص

وبين العقيد هزيم خليفة السويدي مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة حرص الإدارة على تسهيل الإجراءات للحالات المستهدفة، وذلك وفق مبدأين أساسيين، التسهيل وعدم التعقيد، وتعديل الأوضاع قدر المستطاع، ما ترك مرونة كافية لاتخاذ القرارات المناسبة في حق المخالفين، لافتا إلى أن اليوم الثاني شهد إلغاء مخالفة من الفئات المساندة لسيدة من الجنسية الأفريقية تقدر بـ 300 ألف درهم، ومخالفة 9 سنوات، إضافة إلى قيام أحد موظفي الإدارة بمساعدة سيدة عربية لديها اثنان من الأبناء ولد يبلغ من العمر 10 سنوات وبنت 5 سنوات مخالفين لشروط الإقامة، تم إنجاز معاملة أحدهما وتعثرت الأخرى، فما كان من الموظف إلا مساعدتها وإنجاز المعاملة في وقت قياسي - خصوصا - وأنه ليس لديهم أوراق ثبوتية، كما أن هناك حالة أخرى لزوجة مواطن من الجنسية المغربية لديها 3 من الأبناء، وهي مخالفة، فتم إنجاز المعاملة.