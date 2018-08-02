إقبال كثيف في أول أيام مهلة الإقامة

المصدر: Ⅶ متابعة: قسم المحليات

شهدت مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب، التي حدّدتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على مستوى الدولة، كثافة في استقبال المخالفين الراغبين طواعية في تعديل أوضاعهم، ضمن مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك» التي بدأت أمس وتستمر 3 أشهر.

ورصدت «البيان»، في جميع إمارات الدولة، الإقبال الكثيف منذ الصباح للمخالفين، وخاصة من الجنسية الآسيوية التي عجّت بهم الخيام التي وُضعت لهذا الغرض. وعكفت الكوادر الإدارية على تنظيم آلية دخول وخروج المخالفين والإجابة عن استفساراتهم. وشهد عدد من السفارات لدى الدولة زحاماً شديداً من رعاياها المخالفين، قدموا من أجل استخراج وتجديد جوازات سفرهم بالتزامن مع بدء مهلة التسوية.

وأشاد عدد من السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية العاملة بالمهلة التي أقرّتها الدولة لتعديل أوضاع العمالة المخالفة، مثمنين في الوقت نفسه، عبر متابعتهم لليوم الأول لبدء المهلة، كل التسهيلات التي منحتها دولة الإمارات لرعاياهم.

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