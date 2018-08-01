بالفيديو.. إقبال كبير من مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم

المصدر: دبي -علي الزكري وسعيد الوشاحي - ابوظبي- موفق محمد

بدأت أعداد كبيرة من مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب في الدولة بالتوافد على مقر ادارات متابعة المخالفين والأجانب .

ففي دبي بدأت منذ الصباح الباكر أعداد كبيرة بالتوافد على مقر ادارة متابعة المخالفين والأجانب لتعديل أوضاعهم ، وحرص موظفو إقامة دبي على تقديم خدمات مختلفة متميزة لمساعدة مخالفي الإقامة.

العميد خلف الغيث،، يجيب على اسئلتكم حول مهلة تعديل اوضاع المخالفين التي بدأت صباح اليوم https://t.co/Uzqw8vupR9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 1, 2018

واستقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اليوم المراجعين الراغبين في الاستفادة من المهلة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن منح مخالفي قانون الإقامة مهلة للمغادرة طواعية وتعديل أوضاعهم في مركز يتسع لـ 3000 شخص مجهز بمواصفات عالية وأجهزة حديثة وطاقم كبير من الموظفين وقسم خاص للنساء، وحرصاً من إقامة دبي على تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات بادرت في التنسيق مع مختلف الجهات والقناصل ليكونوا متواجدين في المركز المستحدث بجانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير.

اللواء عبيد مهير بن سرور يطلع على سير العمل ويجيب على استفسارات المتعاملين #البيان_القارئ_دائما

تصوير :سعيد الوشاحي pic.twitter.com/sVtuRlGjIb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 1, 2018

المراجعون في المقاعد المخصصة للانتظار بالخيمة التي خصصتها الإدارة العامة بالعوير وتستوعب 3000 شخص#البيان_القارئ_دائما

تصوير :سعيد الوشاحي pic.twitter.com/kCI07G5bcx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 1, 2018

مروان من الفلبين أول متعامل قام بتعديل وضعه في مركز العوير في وقت قياسي لم يتعد 15 دقيقة #البيان_القارئ_دائما

تصوير سعيد الوشاحي pic.twitter.com/TiqWA0AVgv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 1, 2018

وفي أبوظبي بدأت جموع مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب في العاصمة أبوظبي، بالتوافد على مقر ادارة متابعة المخالفين والأجانب الاتحادية، بمنطقة الشهامة.

وحرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ضمن استعداداتها لاستيعاب الراغبين في الاستفادة من المهلة على تجهيز خيمة، امام مقر إدارة متابعة المخالفين، تم تزويدها بكافة الخدمات التي توفر أفضل مستويات الراحة للمراجعين، وتضمن تقديم الخدمات لهم وإنجاز معاملاتهم بسلاسة وسهولة ويسر، بما يضمن تحقيق النتائج الإيجابية المستهدفة، وفي مقدمتها الحد من ظاهرة المخالفين والمتسللين.

وتشهد الخيمة حالياً اقبالاُ كبيراً من مخالفي الإقامة في اليوم الأول من المهلة، حيث شرع الكوادر الوظيفية التي كلفتهم الهيئة، في تمام الساعة الـ8 صباحاً، بمهام استقبل المخالفين، والعمل فورا انجاز تصاريح تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم للدولة، وفقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مؤخراً عن منح مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تحت شعار "أحمي نفسك.. بتعديل وضعك"، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، تستمر 3 أشهر اعتباراً من اليوم الإربعاء وحتى 31 من أكتوبر المقبل، حيث سيتم اعفاء المخالفين من جميع الغرامات، مع إمكانية مغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، وتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، إلى جانب إمكانية الحصول