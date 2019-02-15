محمد بن راشد: التعليم مفتاح نجاح مجتمعاتنا ومستقبلنا

المصدر: دبي ــــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن التعليم مفتاح نجاح مجتمعاتنا واقتصاداتنا ومستقبلنا، وأن التعليم العادل هو أن توفر أفضل مستوى تعليمي للأطفال، حتى لو سكنوا قمم الجبال. جاء ذلك لدى إطلاق سموه موقع «مدرسة» في 1000 قرية، بهدف توفير منصات تعليمية إلكترونية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «أطلقنا مبادرة لتوفير منصة مدرسة للتعليم الإلكتروني والتي تضم 5000 درس تعليمي مصور في العلوم والرياضيات باللغة العربية لجميع المراحل التعليمية»، مضيفاً سموه: «أطلقنا مبادرة لتوفير المنصة في 1000 قرية لا تتصل بشبكة الإنترنت، وذلك كمرحلة أولى لتغطية كافة المناطق النائية في العالم العربي».

وحول أهمية التعليم الإلكتروني في سد الفجوة التعليمية في العالم العربي، قال سموه: «النهوض بواقع التعليم في العالم العربي أولوية ملحّة، والتعليم الإلكتروني هو المسار الأكثر فاعلية لتمكين الطلاب العرب».

واعتبر سموه «أن التعليم في العالم العربي هو الأمل الأكبر، ولا توجد عوائق يمكنها أن توقف طلابنا عن التعلم»، مضيفاً سموه: «التعليم الإلكتروني هو الحل المثالي للوصول إلى كل طالب عربي أينما كان».

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