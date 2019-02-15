خلود القاسمي: خطى واثقة للإمارات في رحلة استئناف الحضارة

المصدر: دبي - البيان

أكدت الشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم، أن القيادة الرشيدة للإمارات لا تدخر وسعاً في بناء قاعدة تعليمية تخدم شباب الوطن العربي والعالم أجمع، من خلال تحقيق أفضل البيئات التعليمية، ووصول التعليم إلى أقصى القرى، وتعكس مبادرة «مدرسة» خطى واثقة لدولة الإمارات في رحلة استئناف الحضارة، وتمكين الأجيال الناشئة في الوطن العربي نحو امتلاك مهارات المستقبل.

قيادة استثنائية

ولفتت إلى أن هذه المبادرة سيكون لها مردود قيم وكبير على الطلبة في جميع أنحاء الوطن العربي، وكل المهتمين في التعليم والتعلم، وسنلمس هذا الشيء من خلال واقعنا المعرفي الذي نراه يبشر بالخير، في ظل قيادة استثنائية حريصة كل الحرص على بقاء أجيال المستقبل على اطلاع دائم بكل ما هو جديد ونافع.

وأضافت، إن ما شملته منصة «مدرسة» ستتصدى لأبرز معوقات التنمية التي تواجه الشباب في عملية التعليم والتعلم.