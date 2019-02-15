مروان الصوالح: المبادرة ترتقي بالتحصيل العلمي لملايين الطلبة العرب

المصدر: دبي-البيان

أفاد مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، بأن منصة «مدرسة» التي ستصل إلى ألف قرية من دون شبكة إنترنت سوف تساهم في القضاء على نسبة الأمية في الوطن العربي، إضافة إلى الإسهام في تغيير واقع التعليم، والارتقاء بالتحصيل العلمي لملايين الطلبة العرب، وفتح آفاق معرفية جديدة أمامهم، معتبرها نهجاً استثنائياً من قائد يريد لأمته النهوض والصدارة في ميادين العلم والمعرفة.

مواد نوعية

ولفت إلى أنها سترسخ أسس التعلم الذاتي والمنهجي لكونها منصة تحوي مواد تعليمية نوعية، وتستند إلى أحدث المناهج العالمية في العلوم والرياضيات من مراحل التأسيس الأولى، وحتى ما قبل التعليم الجامعي.

وذكر أن المبادرة ستسهم في نشوء واقع إثرائي جديد لمصادر التعلم والمعرفة المتوافرة، وستخلق جيلاً من الباحثين والعلماء، وستمنح العرب زخماً معرفياً يعزز من مقومات النجاح الذاتي.