«حمدان الذكية» تخرج الدفعة الـ 9

برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، تحتفي الجامعة اليوم بتخريج الدفعة الـ 9، من نخبة الدارسين الحاصلين على درجة الامتياز من مرتبة الشرف الأولى والثانية والثالثة، وسيتسلّم 222 في برامج الماجستير والبكالوريوس في «كلية إدارة الأعمال والجودة» و«كلية التعليم الإلكتروني» .

و«كلية الدراسات الصحية والبيئية» شهادات التخرج اليوم خلال الحفل المقرر في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور كل من وزير التربية والتعليم معالي حسين الحمادي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس الأمناء، والدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، إلى جانب الهيئة التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين وعدد من الدارسين.

وتواصل الجامعة اليوم مسيرة التميّز في تخريج رواد أعمال مؤهلين لتوجيه دفة الاقتصاد نحو الابتكار والتنافسية والمعرفة، عبر خلق وظائف واعدة عوضاً عن البحث عنها. وتقود اليوم عجلة تطوير فلسفة التعلم بالاعتماد على المبادئ الأساسية المتمثلة في المرونة والجودة، وتسهيل الوصول المباشر إلى أفضل مستويات التعليم بتكاليف مناسبة، التزاماً منها بتوفير التعليم للجميع من عمر ٩ إلى 99 دون التقيد بأطر زمنية، استناداً إلى «نموذج التعلم مدى الحياة».

وينبع تميّز وتفرد الجامعة من كونها واحدة من أرقى بيئات التعلم الذكية، والقائمة على وسائط التعليم التفاعلية، سعياً وراء تطوير منظومة تعليمية مبتكرة تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتلبي المتطلبات التنموية الطموحة في الإمارات والعالم العربي.

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