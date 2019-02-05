مشاركات دولية متميزة تدعم جهود توظيف البحث العلمي

تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية إنجازاتها المتلاحقة في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في رسم مستقبل التعليم.

وجاءت مشاركة البروفيسور أبتار دارشان سنغ، عميدة كلية التعليم الإلكتروني في جامعة حمدان بن محمد الذكية، على رأس فريق مؤلفي كتاب «حالات عن بيئة التعلم الذكية » بصفة محرر رئيسي لتتوّج الإسهامات البارزة للجامعة في إثراء المعرفة.

وشاركت البروفيسور سنغ في تأليف فصل من الكتاب، فيما ساهم دارسان من الحاصلين على دكتوراه من كلية التعليم الإلكتروني في كتابة فصلين بناءً على أطروحات الدكتوراه الخاصة بهما؛ وهما أثري العواني التي كتبت فصاً بعنوان «ومضة: نظام التعلم الذكي المتنقل للمعلمين في دولة الإمارات »، وسارة المرزوقي.

والتي كتبت فصلاً بعنوان: «الفصل رقم .»17 إدارة الصحة العامة ومن جانب آخر حصل البروفيسور أوونيي أووفيسو، رئيس قسم برامج الدراسات الصحية في كلية الدراسات الصحية والبيئية على جائزة «التميز في إدارة الصحة العامة ،».

وذلك خلال جوائز فينوس العالمية للرعاية الصحية 2018 ، والتي تمنح تقديراً للمتميزين في مجال الرعاية الصحية ممن يقدمون ما يفوق المعيار المتوقع في تقدم الرعاية الصحية وسلامة المرضى وجودة الرعاية، مما يساهم في نهاية المطاف في تحسين حياة الأشخاص.

وتندرج جائزة «التميز في إدارة الصحة العامة » تحت مظلة مؤسسة فينوس الدولية، والتي تعتبر منظمة خاصة تطوعية غير ربحية تأسست في عام 2015 ، في سبيل دعم قطاعي الرعاية الصحية والتعليم العالي في الهند والعالم من خلال الأبحاث والجوائز التقديرية.

وفي إضافة جديدة للجوائز الدولية المرموقة، حصل كل من الدكتور إبراهيم سلطاني، أستاذ كلية إدارة الأعمال والجودة؛ والدكتورة يينغ يينغ لياو، أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال والجودة، على «جائزة أفضل ورقة عمل » في المؤتمر الدولي للاقتصاد وإدارة الأعمال الذي نظمته الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والإدارة »IASTEM« في نوفمبر الماضي بهانوي في فيتنام، تقديراً على عملهما البحثي الذي حمل عنوان: «التفاعل بين جودة الخدمات ومستويات الرضا والقيمة المالية والنتائج السلوكية: تجاوز المستوى.

