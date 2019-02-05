الاعتراف الدولي.. محطة فارقة في تاريخ الجامعة

عززت جامعة حمدان بن محمد الذكية ، على مدى مسيرتها الحافلة بالإنجازات، مكانتها الريادية التي توجت باعتراف دولي وشراكات فاعلة استناداً إلى أسس التعاون والابتكار والريادة، متوّجة نجاحاتها في الحصول أخيراً على أول اعتماد أكاديمي لإصدار درجة علمية مشتركة في الإمارات من هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

وجاء الاعتراف بشهادة «ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في الصيرفة والتمويل الإسلامي» والمشتركة مع «جامعة كاتالونيا» في إسبانيا تأكيداً على ريادة برنامج «الماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال في التمويل والصيرفة الإسلامية»، الفريد من نوعه عالمياً، والذي يكتسب أهمية استراتيجية كونه دفعة قوية باتجاه ترجمة أهداف مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وتمثل الخطوة محطة فارقة في تاريخ الجامعة التي تمضي قدماً في إثراء مخزون المعرفة ودفع عجلة التحول الذكي مع الارتقاء بجودة البحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار.

وتسير جامعة حمدان بن محمد الذكية بخطى ثابتة وواثقة باتجاه تمتين العلاقات الدولية التي تصب في خدمة رؤيتها ورسالتها، مدعومةً بالتزام مطلق بتطوير نهج متكامل يهدف إلى معالجة التحديات المستقبلية عن طريق استراتيجية دولية استباقية تعتمد على تنسيق النشاطات الدولية وتعزيز العلاقات الأكاديمية وتيسير برامج التوظيف الدولي. كما تنشط الجامعة في عضوية أبرز المنظمات والمؤسسات الدولية المرموقة.