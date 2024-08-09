بايدن ليس واثقاً من انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

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تفاعل ملف الانتخابات الأمريكية على أكثر من صعيد، ففيما شدّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على خطر المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الديمقراطية الأمريكية، وأنه ليس واثقاً من انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب، شدّدت القيادية الديمقراطية ورئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، على أن حلم حياتها ألا تطأ قدم هذا الرجل (ترامب) البيت الأبيض مجدداً.

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس التي ستمثل الحزب الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض، من الخطر الذي يطرحه خصمهما دونالد ترامب على الديمقراطية الأمريكية مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وقال جو بايدن، إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة إذا خسر الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة سي. بي. إس نيوز: «إذا خسر ترامب، فأنا لست واثقاً على الإطلاق»، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات. وقال بايدن: «إنه يعني ما يقوله.. نحن لا نأخذه على محمل الجد.. إنه يعني ذلك.. كل هذه الأمور حول أنه إذا خسرنا سيكون هناك حمام دم».

تحذيرات

بدورها، حذرت هاريس خلال جولة انتخابية على ويسكونسن وميشيغن، من فوز الملياردير الجمهوري، قائلة خلال تجمع انتخابي في أو كلير في قلب الغرب الأوسط الأمريكي: «دونالد ترامب تعهد علناً بأنه في حال إعادة انتخابه، سيكون ديكتاتورياً في اليوم الأول، وأنه سيستخدم القضاء ضد خصومه السياسيين.. وحتى أنه سيلغي الدستور بحسب تعبيره هو نفسه».

وقالت المدعية العامة السابقة خلال قيامها بجولة انتخابية على ولايات متأرجحة مع مرشحها لنيابة الرئاسة تيم وولز، إن شخصاً يلمح إلى أنه يتعين إلغاء دستور الولايات المتحدة يجب ألا يتسنى له إطلاقاً الجلوس خلف ختم رئيس الولايات المتحدة، داعية الأمريكيين إلى نبذ الفوضى والخوف والكراهية.

وجددت هاريس هجومها في ديترويت بولاية ميشيغن خلال مهرجان انتخابي حضره 15 ألف شخص هتفوا: «إلى السجن! إلى السجن!»، مستعيدين شعاراً ردده أنصار ترامب في 2016 ضد منافسته آنذاك هيلاري كلينتون. وخلافاً للرئيس السابق الذي كان يشجع أنصاره على إطلاق هذا الهتاف، قاطعت هاريس الحشد قائلة:

«المحاكم ستتكفل بذلك، نحن سنهزمه في نوفمبر». ووصفت نفسها وشريكها على التذكرة الديمقراطية بأنهما محاربان مرحان يمثلان الطبقات الوسطى في المعركة ضد القيود على الحريات التي يعتزم ترامب فرضها.

موقف

في الأثناء، بدا تأثير نانسي بيلوسي واضحاً في جميع نواحي عملية إعادة الحزب الديمقراطي تنظيم صفوفه في غضون أسابيع قليلة وصعبة لمنح بطاقة الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت بيلوسي شجعت بايدن علناً على اتخاذ قرار بشأن الترشح لولاية ثانية عندما أكد على أنه ليس لديه خطط للتنحي. وبمجرد انسحابه وتأييده لنائبته كامالا هاريس في الترشح، كانت بيلوسي على رأس المرحبين باختيار تيم والز مرشحاً لمنصب نائب الرئيس.

وقالت بيلوسي وهي تضرب الطاولة: «كيف يمكنني أن أقول هذا بألطف طريقة ممكنة: هدف حياتي أن أضمن ألا تطأ قدم هذا الرجل البيت الأبيض مجدداً».

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