ترامب يتعهد بـ"انتقال سلمي" للسلطة في حال كانت الانتخابات الأميركية "نزيهة"

المصدر: أ ف ب

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تعهد دونالد ترامب، الخميس، بـ "انتقال سلمي" للسلطة، مبدياً أمله بأن تكون الانتخابات الرئاسية الأميركية "نزيهة"، وذلك بعد تشكيك الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن بإقرار المرشح الجمهوري بخسارته في حال حصولها.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي: "بالطبع سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة وهذا ما حصل في المرة الماضية"، على رغم قيام مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول بعد خسارته أمام بايدن.

وأضاف: "آمل فقط أن تكون الانتخابات نزيهة".

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