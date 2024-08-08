بايدن: إذا خسر ترامب الانتخابات سيكون هناك "حمام دم"

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة إذا خسر الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر القادم.

وفي مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز، قال بايدن: "إذا خسر ترامب، فأنا لست واثقا على الإطلاق"، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات.

وأضاف بايدن: "إنه يعني ما يقوله. نحن لا نأخذه على محمل الجد. إنه يعني ذلك. كل هذه الأمور حول أنه إذا خسرنا سيكون هناك حمام دم".

سبق أن حذر ترامب في فعالية في مارس بأوهايو من "حمام دم" إذا لم يفز بالانتخابات. كان ترامب في ذلك الوقت يناقش الحاجة إلى حماية صناعة السيارات الأمريكية من المنافسة الخارجية، وصرح لاحقًا بأنه كان يشير إلى صناعة السيارات عندما قال ما قاله.

وادعى ترامب أنه فاز في انتخابات 2020 ضد بايدن، ووُجهت إليه اتهامات جنائية في واشنطن العاصمة وجورجيا بمحاولة قلب النتائج بشكل غير قانوني.

انسحب بايدن الشهر الماضي من الحملة التي كان يسعى من خلالها للفوز بولاية ثانية بعدما طالبه زملاؤه في الحزب الديمقراطي بالتنحي بعد أداء ضعيف في مناظرة مع ترامب. وعلى إثر ذلك، أصبحت كامالا هاريس نائبة بايدن مرشحة الحزب الديمقراطي لخوض السباق ضد ترامب.

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