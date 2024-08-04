حملة هاريس ترفض «ألاعيب» مناظرة ترامب

المصدر: (واشنطن – وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت حملة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس، إعلان منافسها الجمهوري دونالد ترامب، أنه على استعداد لمناظرتها على شبكة «فوكس نيوز»، بعد أن رفض المشاركة في مناظرة مقررة مسبقاً على شبكة «إيه بي سي».

وأوضح مايكل تايلر، مدير الاتصالات في حملتها، في بيان، أن «ترامب يركض خائفاً، ويحاول التراجع عن المناظرة التي وافق عليها بالفعل، ويركض مباشرة إلى فوكس نيوز لإنقاذه. يحتاج إلى التوقف عن ممارسة الألاعيب، والظهور في المناظرة التي التزم بها بالفعل في 10 سبتمبر».

وكان ترامب قد قال في منشور على موقع «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، الجمعة، إنه اتفق مع قناة «فوكس نيوز» على إجراء مناظرة مع هاريس، في الرابع من سبتمبر.

وأوضح أن المناظرة ستعقد في ولاية بنسلفانيا، بحضور جمهور، وستكون قواعدها مشابهة لتلك المناظرة السابقة ضد الرئيس الحالي جو بايدن، قبل انسحابه. وأضاف «إذا كانت كامالا غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة في ذلك التاريخ لأي سبب، فقد اتفقت مع فوكس على عقد اجتماع كبير في نفس مساء الرابع من سبتمبر».

وقالت مصادر مطلعة، إن حملة هاريس ضمت 3 مستشارين كبار، من بينهم خبيران استراتيجيان بارزان، قادا حملة الرئيس السابق باراك أوباما للفوز بولايتين متتاليتين. وأوضح المصدر أن ديفيد بلوف، الذي عمل مديراً لحملة أوباما الرئاسية في 2008، وكان مساعداً بارزاً خلال فوزه في 2012، انضم إلى حملة هاريس، للعب دور مستشار كبير بها.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز