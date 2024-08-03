كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين رسمياً

المصدر: واشنطن- «وكالات»

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يوماً بعد آخر تشتد حمى الحملات الانتخابية في أمريكا التي باتت على بعد 3 أشهر، ففيما ضمنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ترشيح الحزب الديمقراطي لمقارعة منافسها الرئيس الأسبق دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة نوفمبر المقبل، شنّ ترامب هجوماً لاذعاً على اليهود الأمريكيين ممن ينتوون التصويت لمنافسته.

وضمنت هاريس، أمس، ترشيح الحزب الديموقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

وكانت هاريس المرشحة الوحيدة في اقتراع الكتروني مدته 5 أيام، بعد أن وقع 4000 مندوب على عرائض تدعم ترشحها. وسيتم ترشيحها رسمياً في مؤتمر الحزب في شيكاغو في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت هاريس: «يشرفني أن أكون المرشحة المفترضة للحزب الديموقراطي لرئاسة الولايات المتحدة»، وذلك في اتصال هاتفي مع أعضاء في الحزب كانوا يحتفلون بحصولها على ما يكفي من أصوات المندوبين في اليوم الثاني من التصويت الماراثوني.

تفوق

إلى ذلك، أعلنت حملة كامالا هاريس، أمس، أنها جمعت 310 ملايين دولار في يوليو، بفضل تدفق تبرعات صغيرة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وإعلان تأييده لهاريس.

وقالت الحملة، إن الرقم المسجل في يوليو وهو أكثر من ضعف المبلغ الذي جمعته حملة المنافس الجمهوري دونالد ترامب في نفس الشهر وهو 138.7 مليون دولار، يرفع إجمالي الأموال التي جمعتها هاريس وبايدن من قبلها إلى أكثر من مليار دولار لتصبح أسرع حملة رئاسية تتجاوز هذه العتبة في التاريخ.

وكان من المتوقع أن يكون يوليو شهراً مخيباً للآمال بالنسبة للديمقراطيين، إذ حجب كبار المانحين التبرعات في محاولة لإجبار بايدن على الانسحاب من السباق الرئاسي، لكن ظهور هاريس كمرشحة من الحزب للرئاسة أشعل حماس المانحين والناخبين.

وذكرت الحملة أن أكثر من 200 مليون دولار من أصل 310 ملايين دولار جاءت في الأسبوع الأول من تأييد بايدن لهاريس. وأضافت الحملة أن ثلثي التبرعات في شهر يوليو جاءت من متبرعين لأول مرة، وأن 94 % من التبرعات كانت قيمتها 200 دولار أو أقل.

دعم تاريخي

وقالت جولي تشافيز رودريجيز مديرة حملة هاريس: «هذا دعم تاريخي لمرشحة ستصنع التاريخ في نوفمبر.. التأييد الهائل الذي شهدناه في وقت قصير يوضح أن تحالف هاريس لديه الحماسة والحشد اللازمين ويتنامى أيضاً وجاهز للعمل من أجل هزيمة ترامب في نوفمبر».

في الأثناء، شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على اليهود الأمريكيين الذين يعتزمون التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المنتظرة في نوفمبر المقبل. ووصف ترامب اليهود، الذين يدعمون الحزب الديمقراطي، بأنهم جهلة أو خائنون ويكرهون دينهم، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وزاد مرشح الحزب الجمهوري من هجومه على هذه الفئة من المواطنين، واصفاً إياهم بـ«الأغبياء الذين هم بحاجة لفحص رؤوسهم».

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