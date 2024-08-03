مناظرة مرتقبة بين ترامب وهاريس على «فوكس نيوز» 4 سبتمبر

المصدر: رويترز

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أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، أنه وافق على عرض من قناة «فوكس نيوز» لإجراء مناظرة، في الرابع من سبتمبر، مع كاملا هاريس، نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي المحتملة في الانتخابات.

وأوضح ترامب، أمس، في منشور على موقع «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، أنه «ستكون القواعد مشابهة لقواعد مناظرتي مع جو الناعس، الذي عامله حزبه بطريقة فظيعة، لكنها ستكون بجمهور يملأ الساحة»، في إشارة إلى الرئيس جو بايدن الذي تخلَّى في وقت لاحق عن خوض انتخابات الرئاسة.

وحُذف المنشور بضع دقائق قبل إعادة نشره، لكن ترامب حذف مقترحه لإقامة مناظرة عامة كبيرة في التاريخ نفسه إذا كانت هاريس «غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة».

وردَّت هاريس، الشهر الماضي، بأنها «مستعدة»، بعدما اقترحت «فوكس نيوز» إجراء مناظرة رئاسية بين المرشحَين في 17 سبتمبر.

وبعد انسحاب بايدن من السباق في 21 يوليو ودعمه هاريس، قال ترامب إنه لن يناظرها؛ لأنها ليست المرشح الرسمي عن الحزب.

وحتى يبرهن على افتقارها إلى الدعم، أضاف ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما لم يدعمها بعد.

لكن أوباما أيّدها بعد يوم فقط، وضمنت هاريس، أمس، عدد أصوات المندوبين اللازمة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

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