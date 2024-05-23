الإيرانيون يشيعون رئيسي ومرافقيه ضحايا المروحية

المصدر: طهران ـ وكالات

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أدى آلاف الإيرانيين أمس صلاة الجنازة على جثامين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين عبداللهيان، ومرافقيهما الذين قضوْا في حادث تحطم مروحية يوم الأحد الماضي شمال غربي البلاد.

وأم المرشد الإيراني علي خامنئي المصلين الذين تجمّعوا في وقت مبكر أمس وسط العاصمة طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الراحل الذي تم نقل جثمانه إلى مدينة مشهد، حيث يواري الثرى اليوم.

وأقيمت الصلاة في جامعة العاصمة طهران، بحضور مختلف قيادات الجمهورية والمسؤولين مثل محمد مخبر القائم بأعمال الرئيس.

وانطلقت، صباح أمس، مراسم تشييع وتودیع الجثامين بحضور عدد كبير من أهالي طهران ومسؤولي القوات المسلحة وجمع من مسؤولي البلاد مع تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفق وسائل إعلام إيرانية. وتقاطرت حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الأولى من صباح أمس للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الجثامين.

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