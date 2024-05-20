محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني والمرشح الأول لخلافته

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سيخلف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي نعته وسائل إعلام محلية الإثنين غداة حادث مروحية، نائبه الأول محمد مخبر، قبل انتخابات رئاسية تنظّم في غضون 50 يوما، بموجب القوانين.

وتنص المادة الـ131 من الدستور الإيراني على أنه "في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية (...) يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة" أي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتشير المادة إلى أنه "يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعدّ الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يوما على الأكثر".

لمحة عن محمد مخبر

-يبلغ محمد مخبر من العمر 68 عاماً.

-يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة.

-ترأس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني وهي مؤسسة حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.

-كان المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات.

-أدرجه الاتحاد الأوروبي عام 2010 على قائمة العقوبات لصلته ببرنامج إيران الصاروخي.

-أدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في يناير 2021.

-في أغسطس 2021 اختاره الرئيس إبراهيم رئيسي نائبا أول له.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان في تحطم طائرة هليكوبتر. كما أكد محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني -على منصة إكس- نبأ الوفاة.

وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة رئيسي من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.

و أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن فرق الإنقاذ انتشلت صباح الاثنين جثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وثمانية أشخاص آخرين كانوا في المروحية التي تحطمت الأحد في شمال غرب البلاد.

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند عبر التلفزيون الرسمي "نحن ننقل جثث الشهداء إلى تبريز" مركز محافظة أذربيجان الشرقية حيث وقع الحادث، معلنا انتهاء عمليات البحث.

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