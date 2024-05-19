تعرُّض طائرة مروحية تُقلّ الرئيس الإيراني لحادث

المصدر: البيان

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تعرَّضت طائرة مروحية كانت تُقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم، لحادث، وذلك حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

ونقل الموقع عن التلفزيون الرسمي الإيراني أن المروحية هبطت اضطراريا، بينما كانت في طريقها إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد نحو 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

كان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر اليوم لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

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