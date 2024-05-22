بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه والدفن غداً

المصدر: طهران - وكالات

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بدأت أمس في مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، مراسم تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان مرافقاً له، بعد أن لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم، فيما تنطلق اليوم الأربعاء مراسم التشييع الرسمية بحضور وفود دبلوماسية على أن يكون الدفن غداً الخميس.

وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في مدينة تبريز حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين الذين لقوا حتفهم في الحادث. ووفقاً لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، قال رئيس لجنة تشييع الجثامين، محسن منصوري، إنه بسبب مراسم تشييع جثامين رئيسي ورفاقه، سيكون اليوم الأربعاء عطلة رسمية في أنحاء البلاد.

وأضاف أن مراسم تشييع جثامين رئيس الجمهورية ورفاقه، أقيمت أمس في مدينة تبريز، وبعد الظهر في مدينة قم، كما ستقام ليل الثلاثاء مراسم توديع الجثامين في مصلى العاصمة طهران، وستنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي الحرية بالعاصمة طهران على أن يكون الدفن الخميس في مسقط رأسه بمشهد.

وكانت السلطات الإيرانية حددت يوم 28 يونيو المقبل موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، وانتخب رجل الدين موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران بأغلبية 55 صوتاً.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس خبراء القيادة، فإن كرماني (93 عاماً) سيتولى رئاسة هذا المجلس لمدة عامين. ومن مهمات هذا المجلس اختيار المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية الذي بات شاغراً بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

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