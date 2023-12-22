مجلس الأمن يرجئ مجدداً التصويت على مشروع قرار بشأن غزة إلى الجمعة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الجمعة.

وقال دبلوماسيون إنه تم تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مسعى لتعزيز المساعدات لغزة إلى الجمعة

وقالت المبعوثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة إنها تستطيع دعم المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة.

وأرجئ التصويت الذي كان مقررا الإثنين مرات عدة كان آخرها الأربعاء بطلب من الأمريكيين الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة.

اقرأ أيضاً:

عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

إسرائيل.. سحب لواء "جولاني" من قطاع غزة بعد تكبده خسائر كبيرة

حماس: لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للقتال

حماس: هدف إسرائيل المعلن بالقضاء علينا محكوم بالفشل

الأعلى على الإطلاق على مستوى العالم.. أزمة الجوع تفتك بأهل غزة

يوسف عطال: أشكر كل من ساندني وأردت فقط التضامن مع الشعب الفلسطيني

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز