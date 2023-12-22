إسرائيل.. سحب لواء "جولاني" من قطاع غزة بعد تكبده خسائر كبيرة

المصدر: وكالات

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، سحب لواء "جولاني" من قطاع غزة بعد ستين يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وقالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، إن جنود "جولاني" غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وكان لواء "جولاني" قد تكبد خسائر كبيرة خلال حربه في غزة، حيث قتل وأصيب المئات من ضباطه وجنوده، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وكان مقاتلو كتائب القسام قد نصبوا كميناً لجنود من لواء "غولاني" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الضباط والجنود.

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