يوسف عطال: أشكر كل من ساندني وأردت فقط التضامن مع الشعب الفلسطيني

المصدر: رويترز

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أبدى يوسف عطال لاعب نيس الخميس امتنانه للدعم الذي أبداه المشجعون بسبب تداعيات منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على صلة الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقرر نيس إيقاف اللاعب الجزائري الدولي البالغ عمره 27 عاما لأجل غير مسمى بينما عاقبته رابطة الدوري الفرنسي بالإيقاف لسبع مباريات في أعقاب المنشور الذي حذفه المدافع لاحقا.

كما مثل اللاعب الذي انضم إلى نيس في 2018، أمام القضاء الفرنسي بتهمة "التحريض على الكراهية".

وقال عطال الخميس لدى وصوله إلى الجزائر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية "وصلتني العديد من رسائل التضامن من طرف الشعب الجزائري في قضيتي مؤخرا وأشكر الجميع على مساندتهم ووقفهم معي وإن شاء الله فيها خير والله معي".

وأبلغ الصحفيين في مطار هواري بومدين الدولي "لست قلقا لأنني لم أقم بشيء فظيع، كنت فقط أريد التضامن مع الشعب الفلسطيني وإن شاء الله القضية تحل".

وعن استعدادات المنتخب الجزائري للبطولة التي تقام بين 13 يناير كانون الثاني المقبل و11 فبراير شباط، قال عطال "سنحضر جيدا ونتنقل إلى ساحل العاج من أجل إسعاد الجمهور الجزائري".

وتستهل الجزائر مشوارها في البطولة في 15 من الشهر المقبل أمام أنجولا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بوركينا فاسو وموريتانيا.

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