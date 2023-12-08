المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة، مضيفا أن الولايات المتحدة تشارك المجتمع الدولي القلق بشأن الوضع الإنساني بالقطاع.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "ندرك جميعا بالتأكيد أنه يمكن فعل المزيد لمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

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البيت الأبيض: بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين

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