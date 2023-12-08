ماكرون يحث نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى غزة

المصدر: أ ف ب

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حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة لإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع الفلسطيني.

كان يمر عبر معبر كرم أبو سالم 60% من البضائع إلى القطاع الفلسطيني المحاصر قبل 7 تأكتوبر وبدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الخميس إنه يرى "مؤشرات واعدة" على احتمال فتح معبر كرم أبو سالم قريبا للسماح بدخول المساعدات.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تحدث في مكالمة مع نتانياهو عن "ضرورة حماية المدنيين في غزة وشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه مستوطنون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية".

وتؤكد السلطة الفلسطينية مقتل 263 فلسطينيا على الأقل بنيران مستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكان ماكرون قد دعا السبت إلى "مضاعفة الجهود لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار" بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعا.

كما حثّ إسرائيل على توضيح هدفها المتمثل في "تدمير" حماس، محذرا من أن تحقيق ذلك قد يستغرق "عشر سنوات".

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