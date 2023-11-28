وزير الدفاع الإسرائيلي : بعد الهدنة سنعود للقتال بقوة في كل قطاع غزة

المصدر: وكالات

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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الاثنين بأنه عندما تعود إسرائيل للقتال ضد حماس في قطاع غزة ، سوف تكون قوتها أكبر وسوف يكون القتال في كل أرجاء القطاع، بحسب تصريحات نشرها مكتبه الاثنين.

وقال جالانت متحدثا إلى قوات من اللواء المشاة جفعاتي وسلاح المدرعات "أمامكم أيام قليلة ، سوف نعود للقتال وسوف نستخدم نفس حجم القوة وأكثر"،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.

وأضاف " سوف نقاتل في كل قطاع غزة".

كانت قطر قد أعلنت أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تمديد الهدنة الحالية في الحرب بينهما لمدة يومين إضافيين، وذلك قبل ساعات من حلول موعد انتهائها المقرر الاثنين.

وتم التوصل إلى الهدنة بوساطة مصرية وقطرية وبدأ سريانها يوم الجمعة الماضي وتضمنت تبادل للرهائن في غزة وسجناء فلسطينيين في إسرائيل إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية ووقود.

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