الجيش الإسرائيلي: حماس سلمت 11 رهينة في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس قامت بتسليم 11 رهينة من المحتجزين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اتفاق الهدنة بين الطرفين.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين إن الصليب الأحمر أكد له أن 11 رهينة في طريقهم إلى إسرائيل بعد أن أفرجت عنهم حركة (حماس) من غزة.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الخارجية القطرية قوله إن الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة بينهم 3 فرنسيين وألمانيان و6 أرجنتينيين".

وكانت القناة "12" الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، إن الصليب الأحمر تسلّم 11 محتجزا إسرائيليا من حركة حماس، هم 9 أطفال وسيدتين، في اليوم الرابع من اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز