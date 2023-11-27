بايدن: أمريكا تستفيد بشكل كامل من الهدنة في غزة

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن الهدنة الإنسانية في غزة تتيح إرسال كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين الذين يعانون في القطاع الساحلي.

وأضاف في بيان "نستفيد بشكل كامل من وقف القتال لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تنتقل إلى غزة، وسنواصل جهودنا لبناء مستقبل ينعم فيه الشعب الفلسطيني بالسلام والكرامة".

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