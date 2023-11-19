إجلاء أكثر من 550 روسياً بينهم 230 طفلاً من قطاع غزة حتى الآن

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الطوارئ الروسية الأحد إنه تم إجلاء أكثر من 550 مواطنا روسيا، بينهم 230 طفلا، من قطاع غزة منذ بدء العملية قبل أسبوع.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق الرسائل تيليجرام أن 408 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم نقلوا بالفعل إلى موسكو منهم 120 روسيا وصلوا في وقت متأخر السبت على متن رحلة خاصة من مصر.

وتواجه عملية الإجلاء المحدودة، التي بدأت في الأول من نوفمبر ، لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل إلى مصر، صعوبات. وقد تم إيقافها عدة مرات بسبب عمليات القصف التي قال موظفو الإغاثة إنها أصابت أو استهدفت قوافل طبية.

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