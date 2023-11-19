حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات حماية الأسرى ومصيرهم مجهول

المصدر: وكالات

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قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، إنها فقدت الاتصال بمجموعات حماية الإسرى الإسرائيليين، مشيرة إلى أن مصيرهم "لا يزال مجهولا".

وقال بيان صادر عن القسام:"فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال".

ويأتي هذا البيان، فيما وصل آلاف المتظاهرين – وبينهم أفراد عائلات أكثر من 50 محتجزا– إلى طريق سريع إسرائيلي رئيسي، يوم السبت، في محطتهم الأخيرة من مسيرة استمرت خمسة أيام من تل أبيب إلى القدس.

ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى بذل المزيد من الجهد لإنقاذ حوالي 240 رهينة تحتجزهم حماس، وخططوا للتجمع خارج منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق السبت.

وقالت المتحدثة باسم العائلات، ليات بيل سومر، إن عضوين في الحكومة الإسرائيلية في زمن الحرب، بيني غانتس وغادي يزنكوت، وافقا على مقابلتهم. وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيفعل ذلك أيضا.

ويشعر كثيرون في إسرائيل بالغضب من الحكومة الإسرائيلية لرفضها إخبارهم بالمزيد حول ما يتم فعله لإنقاذ الرهائن.

وحثوا مجلس الوزراء على النظر في وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهو الاقتراح الذي عارضته الحكومة حتى الآن.

وعرضت حماس في البداية مبادلة جميع الرهائن بحوالي ستة آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وهو ما رفضته حكومة الحرب الإسرائيلية.

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