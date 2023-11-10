طائرة مسيّرة مجهولة تتحطم على مدرسة في إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أكد الجيش الإسرائيلي أن مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت، أمس، على مدرسة ابتدائيّة في مدينة إيلات على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل، ما سبّب أضراراً مادية وحالاً من الذعر.

وكتب الجيش الإسرائيلي على «إكس»: «تحطمت مسيّرة على مبنى مدني في مدينة إيلات»، مضيفاً: «يجري التحقيق في هويّة المسيّرة وملابسات الواقعة».

وقالت متحدّثة باسم الجيش من الموقع إن تحطّم المسيّرة لم يؤدّ الى إصابات جسدية، لكن المسعفين عالجوا سبعة أشخاص أصيبوا بصدمة، وهو ما أكدته خدمات الإسعاف أيضاً.

ورصد مراسل وكالة فرانس برس سكاناً محليين تجمعوا قرب مبنى المدرسة الابتدائية الذي طوقته قوات كبيرة من الجيش والشرطة. ولم تُعلن أيّ جهة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق المسيّرة.

وتضم المدينة الساحلية حالياً عشرات آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل والمنطقة الحدودية مع قطاع غزة حيث يحتدم القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً فوق البحر الأحمر باستخدام نظام الدفاع الصاروخي آرو.

وقال في وقت لاحق إنه اعترض مقذوفاً مشبوهاً في جنوب إسرائيل، باستخدام بطاريات باتريوت المضادة للطائرات. وأوضح أن المقذوف «لم يدخل فوق الأراضي الإسرائيلية».

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