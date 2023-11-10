مسؤول إسرائيلي: لا أزمة إنسانية في قطاع غزة

المصدر: أ ف ب

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اعتبر مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس، أن «لا أزمة إنسانية في قطاع غزة»، الذي يتعرض لقصف مكثف منذ أكثر من شهر من الدولة العبرية في الحرب بينها وبين حركة حماس، وذلك في تصريحات تزامنت مع استضافة باريس مؤتمراً إنسانياً لبحث المساعدات الدولية للقطاع المحاصر.

وقال رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات)، موشيه تيترو: «نعلم أن الوضع غير سهل بالنسبة إلى المدنيين في قطاع غزة، ونعلم أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات، ولكن يمكنني القول إن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة».

وأضاف الضابط، خلال مؤتمر صحافي عند مركز نيتسانا الحدودي بين إسرائيل ومصر: «نحن في حالة حرب، حرب لم نخترها. حماس قررت شن هذه الحرب».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية أكتوبر إن «كارثة إنسانية تتكشف أمامنا» في غزة، وكثف الدعوات لوقف إنساني فوري لإطلاق النار.

وتدور حرب بين إسرائيل وحماس منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنَّته الحركة انطلاقاً من غزة على إسرائيل في 7 اكتوبر.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص في الهجوم الذي شنته حماس في اليوم الأول، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأدى القصف المكثف والمتواصل الاسرائيلي على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 10800 شخص غالبيتهم من المدنيين، بحسب حماس.

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