إسرائيل توافق على هدنة يومية 4 ساعات شمالي غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض، أمس، أن إسرائيل وافقت على تنفيذ هدن يومية لأربع ساعات شمالي غزة لأغراض إنسانية، مع استبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إمكانية لوقف لإطلاق النار بشكل كامل.

ويضغط بايدن على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو للموافقة على فترات توقف في الحرب التي بدأت بعد هجوم غير مسبوق لحماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، للصحافيين، إن الهدن خطوات مهمة إلى الأمام، في وقت تشهد مدينة غزة بشمال القطاع معارك عنيفة.

وأضاف: «ستبدأ إسرائيل تنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الاعلان عنها مسبقاً قبل ثلاث ساعات».

وتابع: «أبلغَنا الإسرائيليون أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في تلك المناطق خلال فترة الهدن، وأن هذه العملية تبدأ اليوم».

وستتيح تلك الهدن إدخال مساعدات إلى المنطقة والسماح للمدنيين بالفرار من المعارك، كما قال.

وأكد أن إسرائيل فتحت ممرات إنسانية في الأيام القليلة الماضية أتاحت لآلاف من الأشخاص مغادرة أكثر المناطق التي طالها القصف بشمال القطاع إلى الجنوب، مضيفاً: «نود أن نرى استمرار الهدن طالما كانت هناك حاجة إلى المساعدة الإنسانية».

وقال للصحافيين: «هذا ليس تحولاً» في السياسة الإسرائيلية، موضحاً أنها فترات توقف مؤقتة تكتيكية ومحلية للمساعدات الإنسانية محددة بالزمان والمكان.

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