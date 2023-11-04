باريس: مقتل 39 فرنسياً في إسرائيل وفقدان 9 آخرين خلال هجوم حماس

المصدر: أ ف ب

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قتل 39 فرنسيا في إسرائيل وفقد 9 آخرون خلال هجوم حماس داخل الأراضي الإسرائيلية على ما أظهرت حصيلة جديدة لوزارة الخارجية الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة "ارتفعت حصيلة الضحايا الفرنسيين إلى 39 قتيلا في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل" في السابع من أكتوبر موضحة أن "تسعة مواطنين لا يزالون في عداد المفقودين" بعضهم رهائن لدى حماس في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة "نبذل قصارى جهدنا للإفراج عنهم. نحن على تواصل دائم مع كل عائلات مواطنينا المفقودين أو المحتجزين رهائن".

وقتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين في الهجوم الذين شنته حماس على إسرائيل، معظمهم في اليوم الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية فيما احتجزت حماس أكثر من 240 رهينة.

وتجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة منذ هجوم حماس، 9227 قتيلا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وغادر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر 34 فرنسيا برفقة أفراد من عائلاتهم غزة حيث أصيب المركز الثقافي الفرنسي بضربة إسرائيلية، على ما أفادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "الجمعة".

وقال الوزير الفرنسي المنتدب لشؤون التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج أوليفييه بيشت لإذاعة "فرانس إنتر" إنه يتوقع خروج نحو خمسين فرنسيا "السبت".

وأضاف "نحن نسهر على إجلاء مواطنينا من غزة ... نحن ننشط لكي نتمكن من إجلاء كل فرنسي يرغب بالعودة إلى الوطن في أفضل الظروف الأمنية الممكنة".

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