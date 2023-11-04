الأمم المتحدة تندد بقصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف في غزة

المصدر: أ ف ب

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دانت الأمم المتحدة قصف سيارة إسعاف أسفر عن مقتل 15 شخصا في غزة "الجمعة"، في ضربة أكدها الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه استهدف نشطاء في حماس كانوا يستخدمون السيارة، وهو ما نفته حركة حماس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "السبت" في بيان إنه "رُوع" جرّاء هذه الضربة قائلا إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

وقال الهلال الأحمر في بيان إن "الموكب كان يتألف من خمس سيارات إسعاف"، بينها واحدة تابعة لوزارة الصحة في حكومة حماس وواحدة تابعة للهلال الأحمر، مضيفا أن القصف وقع على مسافة مترين من مدخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات غزة.

وأشار إلى أن سيارة إسعاف ثانية استُهدفت "على بُعد حوالى كيلومتر من المستشفى" وتم الإبلاغ عن إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الطيران التابع له "قصف سيارة إسعاف تم تحديدها من جانب القوات على أنها تُستخدَم من قبل خلية تابعة لحماس بالقرب من موقعها في منطقة القتال".

ونفت حماس ذلك قائلة في بيان عبر تلغرام إن مزاعم إسرائيل "حول وجود مقاتلين داخل سيارات الإسعاف المستهدفة كاذبة، وهي أكاذيب جديدة تضاف الى الأكاذيب المستمرة... التي تُستخدم لتبرير جرائمها".

ووفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس، أدت الغارة الى مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن سيارة الإسعاف كانت جزءا من موكب ينقل "عددا من الجرحى في طريقهم إلى مصر لتلقي العلاج".

وأكد الهلال الأحمر حصيلة القتلى، مضيفا أن طبيبا أصيب بجروح طفيفة في ساقه جراء شظايا، مذكرا بأن "الاستهداف المتعمد للفرق الطبية يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف".

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صدمة عميقة

وقال رئيس منظّمة الصحّة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّه "شعر بصدمة عميقة"، مذكرا بأنّه "يجب حماية المرضى ومقدّمي الرعاية والمؤسّسات الطبّية وسيّارات الإسعاف في كلّ الأوقات".

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز عبر منصة إكس إنها "قلقة" لأن الضربة استهدفت "مرضى كان سيتم إجلاؤهم إلى بر الأمان".

إلى ذلك، قالت وزارة الصحّة فجر "السبت" إنّ 20 شخصا قُتلوا وجُرح العشرات في هجوم "استهدف" مدرسة في شمال غزّة.

وجاء في بيان لوزارة الصحّة "20 شهيدا وعشرات الجرحى" نُقِلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزّة على أثر "استهداف مباشر" لمدرسة تمّ تحويلها إلى مخيّم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي في شمال قطاع غزّة. وأشارت الوزارة إلى أنّ المدرسة استهدفت بشكل مباشر بقذائف دبّابات.

ومنذ الأربعاء أجلي عشرات الجرحى الفلسطينيين من القطاع الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من أكتوبر.

ويعيش سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة في وضع إنساني كارثي تحت القصف العنيف الذي تنفذه إسرائيل متوعدة حماس بـ "القضاء" عليها بعد الهجمات التي نفذتها وأوقعت قرابة 1400 قتيل داخل أراضي الدولة العبرية غالبيتهم قضوا في اليوم الأول للهجمات بحسب إسرائيل.

وتجاوزت حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 9227 قتيلا، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، بحسب حماس.

وفي 27 أكتوبر، اتهم الجيش الإسرائيلي حماس بـ "شن الحرب من المستشفيات" في قطاع غزة، وهو ما نفته الحركة بشكل قاطع.

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