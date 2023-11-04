مقتل 128 شخصاً على الأقل جراء زلزال قوي ضرب نيبال

المصدر: د ب أ

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لقي 128 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في أعقاب زلزال قوي ضرب نيبال، وفقا لشرطة العاصمة كاتماندو التي شهدت إصابة العشرات.

وقال ممثل للإدارة المحلية بمنطقة جاجاركوت، بالقرب من مركز الزلزال إنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا.

ولم يتسن في البداية الحصول على أرقام مؤكدة بشأن الوفيات والإصابات من بعض الأجزاء الأخرى من المنطقة الجبلية.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل بأن الزلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر ووقع الساعة 1147 مساء (1802 بتوقيت جرينتش) من مساء "الجمعة".

وقدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الزلزال بـ 5.4 درجات على مقياس ريختر.

وتعرضت المنطقة لثلاث هزات ارتدادية على الأقل في الساعة التالية لوقوع الزلزال بقوة 4.2 درجات على الأقل.

وشعر بالزلزال مواطنون في شمال الهند المجاورة، بما في ذلك في العاصمة نيودلهي، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف انديا" وغيرها من وسائل الإعلام.

يذكر أن نيبال كانت قد تعرضت لزلزال قوى في عام 2015، حيث هز المنطقة المحيطة بالعاصمة كاتماندو وتسبب في انهيار العديد من المباني. وأسفر الزلزال آنذاك عن مقتل 9 آلاف شخص وتشريد الملايين.

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